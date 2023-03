San Marco d’Alunzio – Passerà anche dal Comune di San Marco d’Alunzio la prima edizione della gara “Cursa di Ciclopi“, il primo Endurance Trail in Sicilia che partirà da Cefalù il 22 Aprile e si concluderà il 29 Aprile.

Il passaggio della “Cursa di Ciclopi” nel Comune aluntino avverrà tra le ore 5:00 di Martedì 25 Aprile e le ore 24:00 di Giovedì 27 Aprile; la base vita sarà allestita in Piazza Scipione Rebiba, presso la Chiesa Santa Maria dei Poveri.

La “Cursa di Ciclopi” attraverserà il territorio di 50 Comuni, 8 Borghi più belli d’Italia, 4 Parchi regionali, parte del sentiero Italia, la dorsale dei Nebrodi e l’Etna, il vulcano più attivo d’Europa. Prenderanno parte all’evento sportivo gli atleti di 17 nazioni, che sono pronti a correre attraverso miti e leggende delle meraviglie siciliane. Ci saranno 500 Km di gara, 20.000 mt di dislivello, 50 ristori e 8 basi vita (Gangi, Maniace, Zafferana Etnea, Castiglione di Sicilia, San Piero Patti, San Marco d’Alunzio, Pettineo e Cefalù). La “Cursa di Ciclopi“, organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata Triscele Trailers, è una corsa a piedi in ambiente naturale, che percorre sentieri sterrati e strade asfaltate della Sicilia nord-orientale, tra le Province di Palermo, Enna, Catania e Messina. La gara si svolge in una sola tappa, a velocità libera, in un tempo limitato, in regime di semi-autosufficienza. Il tracciato di gara comprende passaggi in altitudine, anche oltre i 2.800 metri di quota, dove le condizioni possono essere molto difficili (vento, freddo, neve, ghiaccio), alternati a passaggi a quote di molto inferiori, in cui le condizioni possono essere esattamente opposte (molto caldo).

La scadenza delle iscrizioni alla gara è fissata per il 10 Aprile 2023 e ci si potrà iscrivere come volontario per la “Cursa di Ciclopi“, compilando l’apposito modulo nel sito www.cursadiciclopi.com/volontari. Per ulteriori informazioni si potranno contattare, per la parte riservata al Comune di San Marco d’Alunzio, l’Ufficio del Sindaco Filippo Miracula e l’Assessore Comunale Gaetano Dottore.