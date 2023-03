Il cecchino Vincenzo Triscari colpisce ancora. Ieri al TAV Interdonato di Nizza di Sicilia il tiratore nasitano ha sparato meglio di tutti i suoi competitors ed è salito sul gradino più alto del podio del primo Gran Premio Nazionale di Fossa Universale.

Con un ottimo punteggio di 95/100 Triscari si è classificato al primo posto su 108 partecipanti, di cui 37 provenienti da fuori regione. Insieme a lui, sul podio, anche Raffaello Grassi di Catania ed il calabrese Massimo Pignataro.

Triscari, che qualche giorno fa si era aggiudicato la Un altro prestigioso risultato per, che qualche giorno fa si era aggiudicato la medaglia di bronzo al Campionato Italiano di Fossa Universale

“È un periodo di grazia – commenta lo ‘sniper’ nasitano –, tutto sembra andare per il verso giusto, e spero che continui ancora per molto. Non posso non ringraziare la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici, i miei compagni di squadra e la famiglia Passalacqua del TAV Castanea, che mi mette nelle migliori condizioni per affrontare le competizioni. Infine un doveroso ringraziamento ai miei sponsor, RC Cartucce, LC Mobili e Liquori Fichera”.

Il 30 aprile Vincenzo sarà chiamato ad un’altra fondamentale trasferta in Calabria: il secondo Gran Premio Nazionale di Fossa Universale si svolgerà al TAV “La Tranquilla” di Rosarno. Importantissimo sarà il risultato di Triscari: una buona prova potrebbe valere la convocazione in Nazionale per il raduno del 6/7 maggio in vista degli europei di Tiro a volo.