Pace del Mela è avvolta in una cappa di dolore. L’intera cittadina piange sgomenta l’improvvisa scomparsa di Nino Crisafulli, 60 anni, morto ieri pomeriggio a causa di un malore durante una partita di pallavolo che si stava disputando nella palestra della Scuola Media “Marconi”.

Qui si stava disputando la gara dei play off di serie D maschile tra la Labochem A.S. Athlon Pace del Mela, squadra quest’ultima in cui gioca il figlio Giuseppe e l’Ecoplast Volley Gela.

Il malore improvviso, la sospensione della partita, la corsa al vicino ospedale di Milazzo. Tutto inutile. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sui social tanti messaggi di cordoglio . La FIPAV Sicilia si è unita al dolore della famiglia Crisafulli e dell’AS Athlon Pace del Mela. “Il Presidente Nino Di Giacomo, -si legge in un post- il Vice Presidente Antonio Locandro, l’intero Consiglio Regionale e tutte le componenti del CR Sicilia sono vicini al dolore di Giuseppe Crisafulli, giovane atleta dell’Athlon, per l’improvvisa e prematura scomparsa del papà avvenuta in seguito ad un malore accorso mentre era sugli spalti ad assistere alla gara dei play off di serie D maschile di ieri pomeriggio. A Giuseppe ed alla sua famiglia, giunga il più caloroso degli abbracci da parte di tutto il Comitato Regionale.”

Incredula la stessa Società “Labochem A.S. Athlon – Pace del Mela”, che si è associata al dolore dell’amico e atleta Giuseppe Crisafulli per la scomparsa del padre.

Anche il Sindaco Mario La Malfa a nome proprio e dell’Amministrazione Comunale ha espresso il cordoglio della Cittadinanza ai familiari, per l’improvvisa scomparsa del nostro concittadino Nino Crisafulli. “Nino era una persona splendida, -dichiara il primo cittadino- benvoluta e apprezzata da tutti. Un altro punto di riferimento che ci mancherà, un abbraccio forte alla moglie Maria, ai figli Carmelo e Giuseppe”.

Crisafulli era molto apprezzato per le sue doti umane. Tutta la cittadina piange la sua scomparsa, che ha lasciato tutti increduli.