“Un canone di €100,00 per l’affidamento, in concessione, del Parco suburbano di Via Convento. Così facendo, e cioè con il fattivo contributo dei privati, riusciremo a conservare e valorizzare quelle che sono alcune tra zone più caratteristiche e belle di Naso”. Il sindaco Gaetano Nanì spiega così l’iniziativa della sua amministrazione, che prevede la gestione di tre ettari e mezzo di spazio verde, ubicato a ridosso del centro città.

Un luogo che si presta in modo naturale all’integrazione sociale, ricreativa, culturale e sportiva.

“È ovviamente un canone simbolico per la gestione che avrà la durata di un anno, ma sarà prorogabile per ulteriori 2, e prevede la cura e la manutenzione ordinaria dell’area, dei giochi e delle attrezzature già esistenti. Crediamo in questa formula che permetterà all’aggiudicatario di usufruire e migliorare il punto di ristoro, il bar, il campo da bocce, da calcetto e da pallavolo esistenti. Inoltre – conclude il primo cittadino –, siamo certi che con l’avvento della bella stagione, il parco suburbano potrà essere utilizzato anche per l’organizzazione di innumerevoli iniziative ludico-ricreative. Quindi, diventare un luogo di ritrovo non solo per gli abitanti di Naso ma di tutto il comprensorio nebroideo”.

Per partecipare all’affidamento c’è tempo fino alle ore 12:00 del 21 aprile 2023. Maggiori informazioni sul sito istituzionale del comune di Naso.