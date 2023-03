Venetico – Il Civico Consesso di Venetico ha esitato il Piano Regolatore Generale con sei voti favorevoli.

Il Vicesindaco di Venetico, Salvatore Mezza testa, afferma che “Il piano regolatore rappresenta certezza per cittadini ed imprenditori e quindi diventa strumento essenziale per lo sviluppo del territorio, obiettivo a cui il sindaco Rizzo ha lavorato sin dalla sua prima elezione.”

Per l’Amministrazione Rizzo il nuovo piano, approvato con le procedure novellate dalla legge regionale 19/2020, “esprime una serie di innovazioni in tema di sviluppo sostenibile”.

Tra esse c’è la liberalizzazione delle altezza per consentire di utilizzare meno suolo a parità di volumi. Poi c’è ancje la premialitá per chi demolisce e ricostruisce o realizza nuova costruzione al fine di incentivare l’efficientamento energetico e sismico degli immobili. Ancora si annovera la riqualificazione dell’area delle cave dismesse per salvaguardare il piccolo lago naturale, residuo dell’intensa attività estrattiva cui Venetico è stata sottoposta negli ultimi 30 anni. Mezzatesta spiega anche che nel nuovo PRG tra gli elementi in tema di sviluppo sostenibile vi è la scelta di destinare sempre meno aree ad attività industriali a favore di aree commerciali e la previsione di nuova area sportiva a ridosso del laghetto, a monte dell’attuale linea ferrata, per liberare un’importante zona da destinare a servizi. Altra novità è la riqualificazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria e dell’intera linea ferrata da ultimo nella proprietà del Comune. “Tuttavia il nuovo strumento urbanistico -precisa il Vicesindaco- lancia una sfida importante all’amministrazione ed ai cittadini: la riqualifizione del waterfront zona Vaccarino. Per tale area infatti il nuovo Piano, giusta prescrizione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, discendente dal Piano Paesaggistico ambito 9, rimanda all’approvazione di uno strumento di dettaglio (piano di recupero) che costituirà obiettivo prioritario e strategico per la nostra amministrazione.”

Per Venetico Superiore sono previste altre misure: “Anche per Venetico Superiore il nuovo PRG costituisce nuova opportunità di sviluppo, assieme alla perimetrazione del centro storico, ex L.R. 13/2015, approvata sin dall’anno 2018. In tale ottica, già la precedente amministrazione Rizzo è riuscita a riportare nella disponibilità dei cittadini di Venetico un bene storico monumentale quale il castello, che favorirà certamente un rinnovato interesse verso il nostro incantevole borgo.”

Infine una precisazione: “Specifico infine -conclude Mezzatesta- che malgrado il nostro PRG, come sopra detto, rappresenti un innovazione a livello regionale, lo stesso è figlio di prime indicazioni del consiglio comunale risalenti al 2013. È di tutta evidenza che il territorio nel frattempo abbia subito importanti modifiche. È quindi intenzione del sindaco Rizzo avviare una serie di incontri con le parti sociali al fine di avviare una nuova fase di programmazione per l’aggiornamento del nostro PRG.”