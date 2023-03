I Carabinieri della Stazione di Ficarazzi hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne e un 31enne, entrambi palermitani, con l’accusa di incendio di autovettura.

I Militari, allertati in piena notte dalla centrale operativa della Compagnia di Bagheria, sono intervenuti in via Vivona dove poco prima due persone, dolosamente, avevano appiccato il fuoco all’autovettura di una donna del posto, parcheggiata sul ciglio stradale.

Dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza poste sulla pubblica via, i militari sono riusciti a individuare gli autori del reato, tempestivamente bloccati a bordo della vettura con la quale si erano dileguati dopo l’incendio.

Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria e per entrambi è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Ficarazzi e l’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequi ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.