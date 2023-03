L’Orlandina Basket supera la viola Reggio Calabria e centra l’ottavo successo consecutivo davanti al pubblico amico. Partono bene gli ospiti, ma i padroni di casa crescono in intensità e chiudono il primo quadro in vantaggio di 7 lunghezze.

Un gap che diventa addirittura il doppio all’intervallo lungo, al quale le due squadre arrivano sul punteggio di 46-32. Al rientro in campo, l’Orlandina continua a spingere sull’acceleratore e raggiunge un massimo vantaggio di 30 lunghezze. Il tempino si chiude comunque sul +26 per i biancazzurri.

L’ultimo periodo vede Capo d’Orlando amministrare e Reggio Calabria provare soluzioni dalla distanza per mitigare lo svantaggio che, a fine gara, scende a +21. L’incontro finisce 95-74. Si torna in campo domenica prossima in casa della Gemini Mestre.