L’atmosfera è surreale a Portosalvo, borgata collinare di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel day after, la frazione si è svegliata con nel cuore il dolore per la tragica fine di un ragazzo buono, affettuoso, esemplare. Filippo Milone, 23 anni, era benvoluto da tutti. E non è una frase fatta. Non in questo caso.

Prova ne siano i messaggi d’affetto che hanno invaso i social e, ancora di più, le numerose persone che, da ieri mattina, da quando si è appreso di questa maledetta tragedia, hanno stazionato davanti alla sua abitazione. Un maledetto istante avverso ha strappato per sempre Filippo agli affetti più cari. Quell’istante in cui la sua moto è finita fuori controllo a Malvagna, sulla Provinciale 1. La moto, la sua grande passione. Una Yamaha bellissima che il giovane custodiva come un prezioso gioiello e della quale andava orgogliosissimo. Era la sua passione più grande, appunto.

Era un ragazzo per bene, Filippo. E anche qui non è né una frase fatta, né tantomeno retorica di circostanza. È la semplice verità. In questo piccolo borgo, dove tutti conoscono tutti, in questa comunità piccola e unita, tutti sanno che Filippo è stato cresciuto ed educato con sani principi e saldi valori da papà Giovanni e mamma Tina, entrambi impegnati nel sociale e sempre sensibili ai bisogni del prossimo, così come il loro ragazzo che, dopo essersi diplomato al “Fermi”, aveva deciso di proseguire il suo percorso di vita nell’attività di famiglia, un negozio di rivestimenti e sanitari situato nel Quartiere Immacolata e gestito dal papà Giovanni e dallo zio Salvatore. Il suo sorriso era semplice, luminoso, disarmante. Così come la sua gentilezza che non passava mai inosservata.

Un intero borgo, da ieri mattina, non riesce a darsi pace. E prega in silenzio. Aspettando Filippo per tributargli l’ultimo abbraccio.

Alla famiglia Milone il sincero cordoglio e la vicinanza dell’intera redazione di 98zero.com