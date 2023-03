Galati Mamertino – Il Sindaco Vincenzo Amadore e l’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino, a nome di tutta la comunità galatese, si stringono al cordoglio verso la famiglia della piccola Giulia Fabio, prematuramente scomparsa Sabato 25 Marzo all’età di 17 anni dopo aver lottato coraggiosamente contro una terribile malattia.

“Quando un piccolo angelo viene chiamato in cielo così presto nessuna parola può consolare chi resta, solo la fede ci sorregge e ci dà forza – affermano gli amministratori -. Il padre Silvio, la mamma Isabella e la sorella Melissa, a Busnago, hanno mantenuto sempre vivo il legame con il nostro paese e la devozione al nostro caro e amato San Basilio, che da oggi accoglie la piccola Giulia tra la schiera delle anime sante”.

I funerali di Giulia Fabio si svolgeranno Martedì 28 Marzo alle ore 10:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Busnago, in Provincia di Monza e Brianza. Anche l’ASD Città di Galati, formazione calcistica militante nel Campionato di Prima Categoria Girone D, si unisce al dolore della famiglia Fabio per la prematura dipartita della piccola Giulia e effettua le proprie condoglianze al Presidente Amedeo Virgilio e ai giocatori Giuseppe Parafioriti ed Eric Campisi. In occasione del match di Campionato contro il Sinagra, disputatosi ieri al Campo “Gaetano Milio” di Ficarra, è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Giulia.