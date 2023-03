Mirto – Si è conclusa ieri sera la Questua del Bambinello per le vie del Comune di Mirto, con la visita alle famiglie residenti nella parte alta del paese.

Il Bambinello è stato trasportato da diversi giovani mirtesi per tutte le famiglie mirtesi, con l’accompagnamento musicale e i ballabili eseguiti dalla Banda Musicale “Giuseppe Verdi”; il Bambinello ha iniziato a girare per le vie mirtesi Domenica 19 Marzo in occasione della Festa di S. Giuseppe, quando la visita si era svolta nella parte bassa del paese.

La Questua è tornata a tenersi normalmente, dopo diversi anni di assenza a causa della pandemia, e ha fatto registrare la presenza di tanti giovani, che si sono prodigati per il trasporto e la conduzione del Bambinello presso le famiglie di Mirto.