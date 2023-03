Alla vittoria dell’Igea Virtus per 3-0 contro il Real Siracusa Belvedere replica il Siracusa Calcio infliggendo un sonoro 5-0 a domicilio all’Acicatena. Risultato deciso dalle reti di Iraci (doppietta) , Savasta, Ficarrotta e Palermo.

Vince anche il Taormina che rimane sempre in scia della vetta della classifica. La vittoria per 2-0 in casa del Santa Croce è firmata da Famà e da Lucarelli che realizza il raddoppio in pieno recupero.

Vince il Milazzo che segna due gol in nove minuti al RoccAcquedolcese, con Muzzo al 1’ e Kari al 9’, blindando l’incontro che termina 2-0. La Nebros perde in casa contro il Mazzarrone. Gli ospiti si impongono per 3-1 con le reti di Lo Giudice, Belecca e Tomasello. Gol di Camara nel finale per i padroni di casa. La Jonica, infine, fa 1-1 in casa contro il Comiso con la rete di Dragan al 13’ e il pareggio firmato da Diallo al 38’.

Gli altri risultati: Palazzolo – Leonzio 1-3, mentre Modica – Virtus Ispica non si è disputata per la mancata presentazione degli ospiti e probabilmente sarà assegnato il 3-0 ai padroni di casa.

FOTO: Facebook Città di Taormina

