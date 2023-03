Galati Mamertino – La Mamertina batte in casa 4-2 il Caronia e resta in scia della capolista Fondachelli, imponendosi sugli avversari nella sedicesima e terzultima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il protagonista del match è stato Manuel Spasaro, autore di tutte e 4 le reti della Mamertina, che sale a 19 reti stagionali; con questo successo la Mamertina rimane al secondo posto in classifica con 34 punti, insieme al Club Sportivo Oliveri, a 3 lunghezze di distanza dal Fondachelli. Nelle ultime 2 giornate la Mamertina è attesa dai due scontri diretti proprio contro l’Oliveri e il Fondachelli.

In zona playoff attualmente si trova anche il Pro Tonnarella, vittorioso 5-1 sul Sant’Antonino con la tripletta di De Luca e le reti di Venuto e La Macchia. Con questa vittoria il Tonnarella è stabilmente al quarto posto con 27 punti e ormai è vicino alla conquista degli spareggi promozione. Il Mirto, invece, è in quinta posizione con 23 punti, ma deve attendere gli ultimi 2 match per l’ottenimento dei playoff (al momento non disputerebbe i playoff, perché è a 11 punti dal secondo posto e la distanza massima deve essere di 9 punti). La prossima giornata potrebbe essere già decisiva in questo senso, visto il big match tra Club Sportivo Oliveri e Mamertina, mentre il Mirto affronterà in trasferta il Sant’Antonino.