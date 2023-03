Barcellona – Vittorie interne per Valle del Mela e Nuova Azzurra Fenice, rispettivamente contro Città di Aci Sant’Antonio e Gescal, negli incontri della venticinquesima e penultima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Il Valle del Mela ha vinto 1-0, mentre la Nuova Azzurra si è imposta 4-3; con questi successi il Valle del Mela si trova al settimo posto con 28 punti, mentre la Nuova Azzurra è in penultima posizione con 18 punti, ma stacca la Gescal che retrocede in Prima Categoria. La Nuova Azzurra giocherà i playout in trasferta contro il Città di Calatabiano.

Le formazioni che disputeranno i playoff, dopo l’arrivo in Eccellenza della Messana di Domenica scorsa, saranno Riposto, Belpasso, Città di Aci Sant’Antonio e Catania San Pio X. Il Riposto ha battuto 1-0 il Valdinisi, il Catania San Pio X ha superato 2-0 il Città di Calatabiano con la doppietta di Indaco, mentre il Belpasso ha osservato il suo turno di riposo. Per la composizione degli spareggi promozione sarà decisiva l’ultima giornata, che verrà disputata Domenica 2 Aprile.