Sant’Angelo di Brolo – Sconfitte per Santangiolese e Pro Falcone, rispettivamente contro il Geraci e la Castelluccese, nei match della venticinquesima e penultima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La Santangiolese è stata superata in casa 1-0 dalla capolista Geraci, formazione che ha ottenuto il salto in Eccellenza Domenica scorsa; l’incontro è stato deciso dalla rete di Albanese. Il Pro Falcone, invece, è stato battuto in trasferta 5-2 dalla Castelluccese; il grande protagonista della partita è stato l’attaccante locale Salerno, autore di ben 4 reti.

Negli altri incontri della giornata vittorie 3-0 della Supergiovane Castelbuono contro il Villarosa Calcio, con le reti di Cardella, Mazzola e Di Salvo, e 5-2 dell’Aspra contro il Città di Casteldaccia; invece è finita in parità 1-1 la partita tra Gorgonia Delia e Lascari. E’ stato infine sospeso al 45′ del primo tempo il match tra Città di Mistretta e Gioiosa, sul punteggio di 0-0, per un infortunio al direttore di gara; riposava in questo turno il San Fratello.

In zona playoff attualmente si trovano Aspra, Lascari, Castelbuono e Gioiosa (in attesa del recupero contro il Mistretta). Il Pro Falcone rimane in ultima posizione con 17 punti, a una lunghezza di distanza dal Villarosa e dal Casteldaccia.