Messina – La Nuova Peloro ha ottenuto la promozione in Prima Categoria dopo la vittoria interna 2-1 in rimonta contro il Pollina Finale, nel match disputatosi all’Ambiente Stadium e valido per la venticinquesima e penultima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione messinese conquista dunque un importante traguardo, dopo una lotta serrata fino alla fine con il Real Rocchenere; il Pollina era passato in vantaggio al 15′ con la rete di Giuliano Longo, a cui hanno risposto il bomber Marco Milici, che ha realizzato il suo ventunesimo gol stagionale con un penalty al 33′, e Raffaele Manciagli, che ha siglato il 2-1 finale al 47′ del primo tempo.

La Nuova Peloro comanda la classifica con 60 punti, seguita a 55 punti dal Real Rocchenere; la squadra di Roccalumera ha battuto in casa 4-0 il Città di Pettineo, grazie alla doppietta di Uscenti e alle reti di Speranza e Aloisi. In zona playoff si trovano anche Pollina Finale, nonostante la sconfitta odierna, e Terme Vigliatore, dopo la vittoria interna 3-0 contro il Provinciale con la doppietta di Minghetti e il gol di Sottile.

Infine la Fitalese ha superato in casa 4-2 il Ficarra, con la doppietta di Salvatore Rinaldo, la rete di Marco Lombardo e un autogol; la formazione di San Salvatore di Fitalia occupa la settima posizione con 26 punti, mentre il Ficarra è al nono posto con 23 punti.