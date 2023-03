Galati Mamertino – Il Città di Galati è matematicamente terzo e dunque approderà ai playoff al termine della regular season, dopo il successo esterno 2-0 contro il Sinagra nella venticinquesima e penultima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese si è imposta al “Gaetano Milio” di Ficarra con le reti di Basilio Campisi, al suo secondo gol stagionale, e di Emanuele Serio, alla decima marcatura personale nel torneo; con questo successo il Città di Galati giocherà gli spareggi promozione da terzo in classifica e aspetta di conoscere il suo primo avversario Domenica prossima.

Dopo 20 secondi dall’inizio dell’incontro il Città di Galati si rende subito pericoloso con Eric Campisi, che sfiora la traversa con un tiro a giro dal limite dell’area. Al 2′ passaggio illuminante di Frisenda per Tommaso Truglio, la cui conclusione viene respinta dal portiere avversario Bonfiglio. Al 10′ ghiotta occasione sprecata dal Città di Galati con Eric Campisi, che fallisce un calcio di rigore (il penalty viene bloccato a terra da Bonfiglio). Al 22′ la squadra ospite protesta per un altro possibile rigore, ma in questa occasione il direttore di gara D’Avola di Caltanissetta lascia correre. Al 27′ ci prova anche Frisenda su assist di Venuto, ma il suo tiro finisce di poco sul fondo. Al 33′ arriva la prima azione degna di nota del Sinagra, con una punizione dai 25 metri di Tonino Leone che finisce vicino alla porta difesa da Bontempo. Al 38′ Basilio Campisi porta in vantaggio il Città di Galati, al culmine di un’azione partita dai suoi piedi; il centrocampista galatese prima recupera palla sulla trequarti, poi effettua un uno due con Venuto e infine supera Bonfiglio con una conclusione precisa. Il Sinagra va in avanti al 43′ con Natalotto, che calcia a lato, mentre l’ultimo tiro della prima frazione di gioco è dell’attaccante ospite Emanuele Serio, il quale da buona posizione spara altissimo oltre la traversa.

Riparte in attacco il Città di Galati anche nella seconda frazione di gioco e al 50′ un tiro a giro di Emanuele Serio viene intercettato facilmente da Bonfiglio. Al 55′ incrocio dei pali colpito da Enrico Parafioriti, con un gran tiro dal limite dell’area. Al 59′ azione fantastica del Città di Galati per il 2-0. Davide Vicario serve per Antonino Frisenda, che libera sulla destra Emanuele Serio; l’attaccante galatese questa volta non lascia scampo a Bonfiglio, con una botta precisa che si insacca sotto la traversa. Al 68′ il Città di Galati rimane in dieci uomini, per la doppia ammonizione che costa l’espulsione a Giuseppe Parafioriti. Nonostante l’inferiorità numerica il Città di Galati va vicino due volte al tris in contropiede, prima con uno stacco di testa di Tommaso Truglio e dopo con Frisenda, che non inquadra di poco la porta.

Nell’ultima giornata si giocheranno la promozione diretta Aquila Bafia e Nuova Rinascita Patti; l’Aquila si trova in testa alla classifica con 58 punti e mantiene 2 lunghezze di vantaggio sul Patti. L’Aquila Bafia ha sconfitto nettamente in casa 5-1 il Comprensorio del Tindari, con la doppietta di Pergolizzi e le reti di Laquidara, Calderone e Maisano. I biancorossi hanno dedicato la vittoria al giovane Filippo Milone, scomparso in un incidente stradale a Malvagna. Filippo, qualche anno fa, ha giocato con la maglia dell’Aquila Bafia. La Nuova Rinascita Patti ha superato 3-2 in rimonta l’ORSA Promosport Barcellona, con le reti di Adamo, Jaiteh e Accetta. Al momento la quarta posizione è occupata dallo Stefano Catania, dopo il pareggio 1-1 contro il Melas; attualmente però la formazione di Mazzarrà Sant’Andrea non disputerà i playoff, visto che ha 11 punti di distacco dal Città di Galati (la squadra galatese ha 51 punti contro i 40 dello Stefano Catania). Nella zona playout, invece, sorpasso della Sfarandina ai danni del Melas; lo spareggio salvezza al momento sarebbe Melas-Torregrotta. Saranno decisivi gli ultimi match, in cui si giocheranno Torregrotta-Sfarandina e ORSA Promosport-Melas.