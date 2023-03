in Cronaca , Spadafora

A20, Ricostruzione cavalcavia di Spadafora: restringimento delle carreggiate fino al 5 aprile

Dalle ore 10,00 del 3 aprile e fino alle ore 20,00 del 6 aprile sarà chiuso lo svincolo di Rometta in uscita, per i veicoli in transito in direzione Messina.

- Valentina Gangemi Tempo di lettura: 1 minuto

Spadafora – Ancora un passo in avanti per il cavalcavia ricadente nel comune di Spadafora. Il Cas ha previsto, con apposita ordinanza, che dalle 7 del mattino di oggi, fino alle 20 del 5 aprile, la parzializzazione della carreggiata, in entrambe le direzioni, mediante la chiusura alternata della corsia di sorpasso, marcia ed emergenza. Oltretutto dalle ore 10.00 del 3 aprile, fino alle ore 20.00 del 6 aprile chiusura al traffico veicolare della carreggiata di monte (direzione Messina) nel tratto in questione dell'autostrada A/20 Messina – Palermo e, contestualmente, l'istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle (direzione Palermo). Oltretutto, sempre dalle ore 10,00 del 3 aprile e fino alle ore 20,00 del 6 aprile sarà chiuso lo svincolo di Rometta in uscita, per i veicoli in transito in direzione Messina. Ad annunciarlo anche il Sindaco di Spadafora Tania Venuto. "Ci siamo,- ha commentato la Prima Cittadina- finalmente il cavalcavia ritornerà ad essere fruibile per la nostra comunità. Resterà chiuso lo svincolo di Rometta per permettere la ricostruzione del cavalcavia sp55 che collega Spadafora a San martino con una prima ordinanza del Cas dal 3 al 6 Aprile, si continuerà subito dopo Pasqua con il resto dei lavori."

