Si è tenuto ieri pomeriggio l’incontro pubblico “Il lato oscuro della provincia siciliana”, presso l’Aula Consiliare del Comune di Torregrotta.

Un incontro partecipato, organizzato dall’Amministrazione Comunale e le Associazioni Arké, ViviTorregrotta e Orizzonte Comune-Villafranca Tirrena e moderato dall’avvocato Santino Archimede. Il Sindaco Caselli, introducendo l’argomento, si è soffermato su alcuni esempi di prevaricazione per rendere l’idea di cosa siano la mafia e le zone grigie che l’aiutano a proliferare e tenere sotto scacco la nostra terra.

Successivamente, l’appassionato intervento della professoressa Florinda Aragona che ha parlato dell’importanza del contesto storico, della necessità di capire il fenomeno per poterlo combattere, del valore della filosofia nella lotta culturale alla mafia. Successivamente, ha preso la parola il professore e scrittore Luciano Armeli Iapichino, che da anni studia il fenomeno, la sua storia, le gravissime conseguenze sulla società. Ha raccontato numerosi aneddoti al fine di far comprendere a tutti l’importanza di quel “lato oscuro”, di quelle “zone grigie” in cui lecito e illecito si confondono e si fondono, grazie alle complicità e alle commistioni di una parte dello Stato ma anche di parte della società civile, facendo riferimento a casi eclatanti quali l’assassinio del piccolo Giuseppe Letizia e dell’urologo barcellonese Attilio Manca.

Il Presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia, ha portato l’esempio della terribile vicenda della giovane Graziella Campagna, trucidata nel 1985 da due latitanti palermitani che a Villafranca Tirrena avevano trovato il luogo ideale per nascondersi, forti dei contatti e dei rapporti con pezzi importanti delle istituzioni locali, oltre che con il capomafia locale, Santo Sfameni, come rilevato nei 24 anni di processi per l’omicidio Campagna. Saia ha parlato di “rito peloritano” e di “verminaio messinese”, facendo riferimento all’impegno della Commissione parlamentare Antimafia sul finire negli anni 90, dopo l’uccisione del professore messinese Matteo Bottari, sottolineando come il contesto in cui si svolse la vicenda di Graziella Campagna sia un esempio lampante di “lato oscuro della provincia siciliana”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Portaro ha fatto riferimento alle connessioni – spesso portate alla luce dai processi – tra forze dell’ordine e malavita organizzata, tra politica e criminalità. Una connessione che tuttavia viene “contrastata” dall’impegno e dal sacrificio di tanti nelle forze dell’ordine, nella magistratura e nella politica che sono un baluardo della legalità e della democrazia. Ha poi concluso con l’ appello a ricordare il passato, per combattere nel presente e vivere un futuro migliore.