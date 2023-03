Venetico – L’Amministrazione Comunale di Venetico, guidata dal Sindaco Francesco Rizzo, adesso è davvero completa. È stato nominato il Vicesindaco che affiancherà Rizzo nell’azione amministrativa. Si tratta di Salvatore Mezzatesta, già Assessore in seno alla Giunta comunale.

“Ringrazio il Sindaco, -ha dichiarato il neo Vicesindaco a 98zero- la giunta e l’intero consiglio comunale per la fiducia dimostratami. Questa nomina in ogni caso non modifica il mio impegno per Venetico. Continuerò con la stessa dedizione profusa e lo stesso entusiasmo finora profusi.”

Mezzatesta ha deleghe ad ambiente e urbanistica, società partecipate, servizio idrico integrato (gestione acquedotti e fognature) e pubblica illuminazione. Oltre a lui nella rosa di assessori anche Concetta Capillo che ha deleghe a servizi sociali e sanitari, personale e servizi scolastici. Poi Carmelo Giunta che ha deleghe a sport, turismo e spettacolo, commercio e politiche giovanili e ancora Tiziana Alesci che ha deleghe a contenzioso, bilancio, innovazione amministrativa e rapporti con le borgate.

In seno al Civico Consesso invece, dopo la sentenza del TAR, Rizzo ha conquistato la maggioranza.