Tragica ultima domenica di marzo sulle strade della provincia di Messina.

Un incidente stradale verificatosi in territorio di Malvagna è costato la vita a un giovane motociclista di Barcellona Pozzo di Gotto.

La vittima è Filippo Milone, 23 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane barcellonese viaggiava in sella alla sua moto, quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail. Sono momenti di profondo dolore, in queste ore, nella borgata in cui il ragazzo viveva insieme alla sua famiglia. Una famiglia stimata e rispettata.

Un quartiere, quello di Portosalvo, che piange un giovane che si è sempre saputo far voler bene con semplicità e naturalezza.