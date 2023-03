L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” ha fatto della figura del beato don Pino Puglisi il protagonista della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Per l’annualità 2023 nel giorno dedicato alla sensibilizzazione e mobilitazione in ricordo delle vittime delle mafie in Italia e nel mondo, le scuole del “L. Radice” hanno ripercorso la biografia del beato don Pino Puglisi, già parroco di Brancaccio, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 per il suo impegno a supporto dei ragazzi del quartiere palermitano.

A parlarne, presso la palestra del plesso “Bellini”, il membro del direttivo del Centro di Accoglienza “Padre Nostro Onlus”, Domenico De Lisi. Il racconto suggestivo ha tratteggiato la splendida figura del prete che combatteva col sorriso, sottaendo i ragazzi alla mafia con coraggio. L’incontro ha lasciato il segno, probabilmente indelebile quanto positivo, ai ragazzi delle quarte e quinte classi della scuola elementare e delle classi della media “Bellini” e di Montagnareale.

Un impegno in favore di tutta la società civile, quello assunto dall’Ist. Comp. “Lombardo Radice”, con alla dirigenza Antonina Milici che ha rimarcato l’impegno di ciascuno “a non essere omertosi, a rispettare le regole, a non far prevalere la presunzione, ad avere il coraggio di denunciare”. Il professore Sandro Musarra, referente del “Progetto Legalità”, non ha mancato di seguire meticolosamente attività preliminari a cui hanno preso parte i giovani studenti.

La manifestazione si è conclusa con la presentazione dei “cartelloni”realizzati dalla I C della “Bellini”, frutto di studio del fenomeno che può essere superato solo attraverso la conoscenza. L’estro degli studenti ha magistralente rappresentato “la piovra mafiosa” ma anche persone esemplari quali, oltre don Puglisi, Peppino Impastato e Attilio Manc