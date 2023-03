Padre Flavio Facchin, Oblato di Maria Immacolata (OMI) e Procuratore delle Missioni Estere, in giro per le scuole pattesi a raccontare a ragazzi e insegnanti 30 lunghi anni di esperienza in Africa.

Storie di dolore ma anche di sorrisi, regalati e ricevuti, uno scambio di vita e di anime che si abbracciano. Incontri che diventano interattivi, suggestioni e curiosità che si manifestano con le numerose domande rivolte dagli studenti che vengono sensibilmente a conoscenza dell’altra faccia della medaglia del mondo, che poco emerge dai Social Network e forse anche poco dai notiziari.

Presente a Patti un Gruppo Missionario, per cui parla Dario Natoli, agronomo di professione ma anche marito e padre di due figlie, e che racconta come ogni componente della società civile possa fare da ponte per supportare il lavoro di Padre Flavio e degli altri missionari, attraverso periodiche raccolte di beni di prima necessità ma anche di idee e di progetti.