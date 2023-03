La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Santa Teresa di Riva, generando dolore e sgomento. Una giovane vita volata in cielo troppo presto mentre si trovava in una città lontana per realizzare i suoi sogni e i suoi progetti di vita.

Il centro ionico non si da’ pace per la morte di Elisabeth Sophie Stima a soli 24 anni. Troppo presto per lasciare questa terra nella quale aveva ancora tanto, tantissimo da fare. Ma la vita non è stata generosa con lei. Un malore improvviso ha spento il suo sorriso, la sua determinazione. La stessa determinazione che l’aveva portata a Torino per conseguire la laurea specialistica. Sulle cause del decesso di parla di una possibile meningite fulminante, ma si attendono conferme.

“Siamo vicini alla famiglia, conosciuta e apprezzata nella comunità per la grande umiltà e discrezione, in questo momento di sconforto in cui purtroppo nessuno di noi può fare nulla per alleviare un dolore immenso – afferma il sindaco Danilo Lo Giudice – A nome mio e di tutta la comunità, non possiamo che esprimere il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di questa giovane vita. In attesa del rientro della salma, sarà proclamato il lutto cittadino nella giornata delle esequie“.

In vita la giovane, di sani principi e con grande gioia di vivere, aveva manifestato il suo desiderio di donare gli organi. E così sarà. Poi il rientro della salma per l’ultimo saluto. Nel giorno in cui, appunto, sarà proclamato il lutto cittadino.