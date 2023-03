Mirto – Vittoria fondamentale in chiave playoff per il Mirto, che ha superato 3-2 in casa il Tusa nel match valido per la sedicesima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese di mister Frisenda riesce ad avere la meglio sugli avversari, grazie alla doppietta di Walter Accardi (che arriva a 8 gol stagionali) e alla terza rete consecutiva nel torneo di Ezio Calanna; con questo successo il Mirto rimane al quinto posto con 23 punti e tiene aperte le porte per la conquista degli spareggi promozione (le due seconde in classifica Mamertina e Club Sportivo Oliveri saranno impegnate oggi rispettivamente contro Caronia e Stefanese).

Il Mirto ci prova subito al 9′ con Accardi, che calcia di poco a lato. Al 10′ i locali protestano per un fallo in area avversaria ai danni di Calanna, ma il direttore di gara Butera lascia correre. Al 19′ si rende pericoloso Di Giandomenico, il cui tiro finisce oltre la traversa. Al 21′ doppia occasione per il Tusa; prima il difensore locale Sapone riesce ad anticipare Di Maggio, mentre sugli sviluppi del corner successivo Lo Cascio spreca una ghiotta occasione, mandando oltre la traversa da buona posizione.

In apertura di ripresa uno due letale del Mirto; i locali prima passano in vantaggio con una gran conclusione di Walter Accardi e poi raddoppiano con Ezio Calanna, che risolve una mischia in area avversaria. Azione rocambolesca quella del 2-0; prima Sapone colpisce un doppio legno e poi è Calanna a risolvere la contesa, superando l’incolpevole portiere ospite Culotta, classe ’65. Il Tusa reagisce e accorcia le distanze con un penalty di Miceli; la massima punizione viene concessa per un fallo commesso dal difensore Ricciardo. Viene poi espulso per doppia ammonizione il difensore del Mirto Thomas Rizzo e, sulla conseguente punizione dal limite, il Tusa trova il pareggio con Di Stefano. Il Mirto si getta in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio, nonostante l’inferiorità numerica, ma si erge a protagonista in varie occasioni il portiere Culotta. L’estremo difensore del Tusa compie uno strepitoso intervento soprattutto su un colpo di testa ravvicinato di Calanna, negando la gioia della doppietta all’attaccante locale. Culotta deve però capitolare all’80’ su Accardi, che insacca all’angolino facendo esultare i tanti tifosi accorsi al “Comunale” e siglando il definitivo 3-2.