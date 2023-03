È atterrato presso il Campo Sportivo Comunale di Brolo l’elisoccorso per prestare soccorso a un giovanissimo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi lungo la scorrimento veloce tra Ponte Naso e Sinagra.

Lo scooter a bordo del quale viaggiava un ragazzo di 15 anni si è scontrato con un furgone per cause in corso di accertamento. Sul posto si è portata la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Il personale dell’ambulanza che ha soccorso il ragazzo ha subito compreso la gravità dei traumi riportati, chiamando a intervenire l’elisoccorso.

Atterrato presso l’impianto sportivo brolese, il giovane è stato successivamente trasportato in Ospedale.