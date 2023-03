Si trova attualmente in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto un 41enne di Ucria, accusato di tentata estorsione aggravata al padre, tentato omicidio pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, nel pomeriggio di oggi aveva rivolto gravi minacce al padre per farsi consegnare il bancomat. Il genitore, impaurito, ha contattato il 112 per chiedere aiuto. Quando i Carabinieri sono arrivati nell’abitazione del padre, il 41enne ha aizzato contro di loro il suo pitbull e, con in mano un cacciavite e un coltello, si è scagliato contro uno di loro tentando di colpirlo al fianco.

I Militari delle Stazioni di Ucria, Sinagra e Raccuja hanno dovuto fare ricorso allo spray al peperoncino per immobilizzarlo e disarmarlo. I Carabinieri sono riusciti a rimanere illesi, coltello e cacciavite sono stati sequestrati.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non

colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.