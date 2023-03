Le polemiche della vigilia per la mancata disponibilità a posticipare di 24 ore l’incontro, un solo allenamento prima del match dopo il ritorno dalle fatiche di Coppa Italia, senza il pubblico amico, un primo tempo tiratissimo. Ma, alla fine, la Nuova Igea Virtus si impone comunque e confeziona un successo che non fa una grinza in casa del Real Siracusa Belvedere.

Tre punti che consentono ancora una volta di tenere la vetta quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Un successo, quello di oggi, che vale oro colato per i ragazzi di mister Pasquale Ferrara. La prima frazione di gioco si è conclusa col risultato ad occhiali. Nella ripresa, i barcellonesi entrano in campo con piglio diverso e subito lasciano intravedere maggiore determinazione. Il vantaggio igeano giunge al 50’ con Giovanni Biondo che risolve da par suo scaraventando a rete un pallone vagante per l’area di rigore dopo un pregevole spunto sulla sinistra.

Al 56’ gran lavoro di Idoyaga sulla sinistra che mette in mezzo dopo un’azione funambolica: Franchina deve solo spingerla dentro per il raddoppio. Altri sei minuti di gara ed ecco il tris. Vincenzi recupera un ottimo pallone, triangola con un compagno e, dalla destra, mette in mezzo per Idoyaga che serve Medina che, dopo una serpentina, riesce a realizzare il gol che chiude i giochi.

Rimangono tre finali adesso. Crederci è d’obbligo.

FOTO: RealSiracusaFCTV.it