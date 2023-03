Sabato sfortunato per il Messina che, in casa della Turris, incassa tre reti, di cui due nel finale. I campani tornano in zona play out sorpassando proprio i giallorossi.

L’atteso scontro diretto si mette subito bene per i padroni di casa, già in vantaggio dopo soli quattro minuti di gioco grazie a Frascatore che batte impagabilmente Fumagalli dopo avere vinto un duello con Ferrara. Nel secondo tempo il Messina colpisce un palo con Iannone e recrimina per un gol annullato a Balde.

Così la Turris chiude i conti nel finale andando a segno con Acquaro al minuto 81 e con Longo in pieno recupero. Battuta d’arresto pesantissima, ma da archiviare al più presto. Mancano ancora quattro giornate al termine del torneo e bisogna riprendere il giusto cammino. FOTO: acrmessina1900.it