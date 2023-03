Stanotte alle 2 lancette avanti di un’ora per il ritorno dell’ora legale. Si dormirà dunque un’ora in meno, ma recupereremo un’ora di luce alla sera.

L’ora legale durerà fino a domenica 29 ottobre 2023, quando alle 3 di notte le lancette torneranno indietro alle 2 e tornerà un’ora in più di sonno. L’ora legale è stata introdotta definitivamente nel 1966, e tra i motivi principali, c’è l’esigenza di risparmiare nei consumi elettrici.

Ovviamente, per i dispositivi smartphone non sarà necessario fare alcuno spostamento. L’ora si regolerà in automatico.