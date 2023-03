È originaria di Pratola Peligna, in Abruzzo, ma vive in Sicilia da quando aveva 23 anni. Sull’isola è giunta poco più che ventenne per seguire il suo grande amore. Era il secondo dopoguerra.

La Signora Filippa Mastrogiuseppe ha compiuto 100 anni e per lei è stata festa grande. Nel territorio di Merì ha messo sù famiglia. Una splendida e numerosa famiglia: cinque figli, undici nipoti, dieci pronipoti e addirittura due trisnipoti e un terzo in arrivo.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Filippo Bonansinga ha voluto omaggiarla di una targa ricordo e un presente floreale. Ad accompagnare il primo cittadino per gli auguri alla simpatica nonnina sono stati gli assessori Carmelo Arcoraci e Rossana Alleruzzo.