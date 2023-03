Tragico incidente in Viale Strasburgo, a Palermo. Per cause in corso di accertamento, un ciclomotore è andato a sbattere contro un albero intorno alle 3.

Un giovane di 18 anni ha perso la vita, un altro di 17 anni è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Villa Sofia. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del maggiorenne e trasportato il minore ferito in ospedale.

Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale. FOTO: ARCHIVIO