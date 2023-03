L’On. Matteo Sciotto, deputato di Sicilia Vera -Sud chiama Nord, torna a battere chiodo sulla questione del Cavalcavia n.6 di Contrada Malapezza.

Già nei mesi scorsi Sciotto aveva inviato una interrogazione urgente al Presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò per chiedere spiegazioni. Adesso, per giorno 28 marzo, è convocata su richiesta dello stesso on. Sciotto un’audizione in IV commissione.

Al tavolo parteciperanno parte l’on.le Aricò Alessandro, Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, l’Arch. Lizzio Salvatore, dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, lo stesso On.le Sciotto Matteo, richiedente audizione, l’Ing. Minaldi Salvatore, direttore generale del Consorzio autostrade siciliane (CAS), l’ Ing. Costantino Dario, dirigente dell’Area tecnica del Consorzio autostrade siciliane (CAS) e il Rag. La Malfa Mario, Sindaco del comune di Pace del Mela (ME). Si discuterà sulle criticità derivanti dalla chiusura, parziale o totale, di alcuni cavalcavia, a seguito del provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nei giorni scorsi l’On. Matteo Sciotto ha effettuato un sopralluogo in contrada Malapezza. In un video realizzato e diffuso tramite canali social ha ribadito che il passaggio in questione rappresenta un’importante arteria per le attività del luogo e per i cittadini pacesi e di Gualtieri Sicaminò.

In totale i cavalcavia sequestrati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. sono stati 22 a Monforte San Giorgio a Furnari. Nella precisione 1 a Monforte San Giorgio, 1 a Pace del Mela, 4 a Milazzo, 7 a Barcellona Pozzo di Gotto, 6 Terme Vigliatore e 3 a Furnari). Con un’apposita ordinanza del Comune di Comune Pace del Mela è stata disposta l’interdizione al transito veicolare e pedonale del cavalcavia n. 6 ricadente appunto in territorio pacese.