Rometta – Lotta aperta agli zozzoni al comune di Rometta. Non transige su questo punto il Sindaco Avv. Nicola Merlino, che è sempre stato attento alle tematiche ambientali in genere. “Rometta è, e sarà sempre più, un comune pulito: su questo non ci sono e non ci saranno dubbi!” tuona il Primo Cittadino che ha disposto (continuando un’azione in vigore da tanto tempo) controlli a tappeto su tutto il territorio.

Solo nell’ultimo mese i soggetti individuati e sanzionati sono decine. Ad ognuno di loro è stata fatta una multa di 700 euro e, nei casi previsti dalla legge, una denuncia penale. Insomma lotta aperta agli incivili che lasciano rifiuti indifferenziati in giro. “Oltre a posizionare le fototrappole nei punti più presi di mira per disseminate rifiuti di ogni genere, -racconta il Sindaco Merlino- in aggiunta alle telecamere già esistenti, periodicamente, controlliamo il territorio, eliminiamo i rifiuti disseminati e, grazie alla disponibilità della Siculcoop, differenziamo i rifiuti così raccolti per ogni dove.”

In particolare il Sindaco racconta che sono stati individuati, nell’ultimo periodo, 4 “autori di tali indegni sistematici atti” che lasciavano rifiuti vicino il campo sportivo Tonino Curro’ di Filari. “Due ditte con sedi nei comuni vicini (una di Torregrotta ed un’altra di Venetico) e due cittadini residenti nel nostro comune. A tutti e quattro -continua il Sindaco di Rometta – stanno per essere inviate le ammende e stanno per partire le denunce penali per la realizzazione di una vera e propria discarica, peraltro in prossimità di una struttura sportiva adoperata dai nostri ragazzi per fare sport.”.

Non ha intenzione di fare passi indietro il Sindaco, che tiene tanto all’immagine della sua bella Rometta che cura sempre con zelo e amore. “Purtroppo, non abbiamo altri rimedi nei confronti di quella sparuta minoranza che non è all’altezza della civiltà dimostrata dalla stragrande parte dei nostri concittadini -commenta ancora – che hanno consentito al nostro Comune di primeggiare nella tutela dell’ambiente in generale e nella raccolta differenziata dei rsu in particolare, oltre che nella pulizia. È indispensabile rispettare le regole, per la qualità della nostra vita che ne discende e per l’esempio che dobbiamo dare ai nostri giovani. A tutte le ditte che trovano comodo, anche venendo dai comuni vicini, liberarsi delle loro vergogne nel nostro comune, creando mini discariche, dico che nei procedimenti penali che verranno incardinati nei loro confronti, il comune di Rometta si costituirà parte civile e svolgerà domanda per avere ristorato in consistente danno subito.”

Infine il Sindaco ringrazia tutti coloro che si adoperano per la pulizia del territorio. “Un grande ringraziamento -dichiara- ai nostri dipendenti, agli operatori della Siculcoop ed alla stessa Siculcoop, ed agli assessori Nino Cirino e Pippo Saija, per la disponibilità ed il grande lavoro che svolgono e che sono chiamati a svolgere, per realizzare il peculiare sistematico controllo del territorio che abbiamo messo a punto per fare un ulteriore passo in avanti verso la pulizia e la qualità della vita nel nostro stupendo comune.”