Proseguono senza sosta le indagini della Procura per fare luce sulla morte del cinquantatreenne messinese Giacomo Marcimino, avvenuta all’interno di un cantiere privato in via San Cosimo.

Oltre alle testimonianze dei presenti, sotto esame sono finiti i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate sui fabbricati che si affacciano sulla stradina in cui si è verificata l’incidente. Non è escluso che possano aver ripreso il momento in cui Giacomo Marcimino, addetto alla contabilità di una industria meccanica, è stato colpito alla testa da una pesante pressa mentre veniva caricata su un autoarticolato parcheggiato.

Da prime indiscrezioni, pare sia stato colpito nella parte posteriore del capo, probabilmente senza quindi accorgersi di quanto stava accadendo. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, quando l’ambulanza del 118 è arrivata al Policlinico l’uomo era già morto. L’inchiesta è gestita dalla sostituta procuratrice Stefania La Rosa, che coordina le attività investigative condotte dalla Squadra Mobile della Questura.