Castell’Umberto – Salvatore “Tullio” Scurria candidato a sindaco

L’annuncio in poche righe. L’ex assessore della Giunta uscente sarà in corsa per la fascia tricolore alle prossime Amministrative

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

