La JSL Women è ben rappresentata alla “Viareggio Women’s Cup”, massimo torneo giovanile a livello europeo, che ha preso il via martedì scorso e si concluderà lunedì.

Brunilde Anastasi, centrocampista classe 2007, si sta disimpegnando brillantemente, infatti, con la maglia dell’ACF Fiorentina, che le ha dato l’opportunità di confrontarsi con il meglio del panorama femminile e di vivere un’indimenticabile esperienza sportiva. Per la società neroverde, vederla in campo a Viareggio rappresenta un motivo di grande orgoglio, il tangibile frutto del rapporto di collaborazione tecnica con il prestigioso club gigliato ed un momento importante nel programma di valorizzazione del vivaio.

La giocatrice siciliana è partita tra le titolari nella gara d’esordio della Fiorentina contro il Westchester United, fornendo l’assist dell1-0, ed è subentrata al 40’ del primo tempo nel successivo derby con l’Arezzo.

“Ricevere la chiamata della Fiorentina per permettere ad una nostra atleta di poter partecipare ad uno dei tornei più prestigiosi al mondo è motivo di vanto e ci gratifica per quanto fatto fin qui – dichiara Giuseppe Scaffidi, responsabile tecnico JSL -. La sinergia con la società viola ci permette di sviluppare, tramite un costante confronto, prospettive di enorme valenza. Faccio i complimenti a Brunilde, che si sta meritando tutto ciò, non soltanto per le indubbie qualità calcistiche, ma anche la perseveranza che sta dimostrando nel suo percorso, nonostante abbia appena 15 anni. Una nota di merito va ai mister Matteo Aquilia e Marco Palmeri per l’eccellente lavoro portato avanti nell’area agonistica femminile per quanto riguarda gli aspetti tecnico-tattico e formativo delle ragazze”.