“Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo”, è la parola d’ordine scelta dall’AIL, (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) in occasione della Pasqua 2023. Anche i Volontari del Servizio Civile di Saponara hanno aderito all’iniziativa solidale per sostenere la ricerca scientifica e per dare speranza ai sogni dei pazienti ematologici. I ragazzi saranno presenti in tutte le frazioni del territorio. Ecco quali:

Oggi fino alle 13:30 a Saponara Centro, presso slargo antistante discesa che conduce all’Annunziata. Dalle 8:30 alle 13:30 a Cavaliere, spazio antistante la Chiesa.

Il 26 marzo dalle 8:30 alle 10:30 presso Piazza Matrice a Saponara Centro. Dalle 9 alle 11 a Scarcelli, spazio antistante la chiesa. Dalle 11:15 alle 12:30 a San Pietro e dalle 10:45 alle 12:40 a Saponara Marittima.

Il contributo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL al latte o fondente è di 12 euro, altrimenti si può fare un’ offerta libera.

AIL promuove e sostiene da 50 anni la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assolve il compito di assistere i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro informazioni, servizi, possibilità di condividere e comprensione.