L’alta pressione si rafforza ancora e regala ancora sole ovunque. Soltanto qualche debole annuvolamento in prima mattinata che però svanirà col passare delle ore. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata.

Le temperature rimangono miti e stazionarie. I venti soffieranno moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord occidentali. Per quanto riguarda i mari, da quasi calmo o poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio.