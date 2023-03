Ammessa a finanziamento l’stanza a valere sulla Terza linea di intervento – Misura M5C2I3.1 PNRR sport e inclusione sociale.

Finanziati 30.000,00 euro al Comune di Torrenova per la fornitura di attrezzature destinate ad essere collocate in luoghi per praticare attività sportiva e motoria all’aperto ai cittadini di tutte le età.

Un sostegno, previsto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che mira a favorire la pratica di attività sportive nei comuni italiani, attraverso la socializzazione e l’inclusione, quali valori fondanti dello sport.

Un ulteriore e positivo passo che premia il lavoro degli Uffici comunali.