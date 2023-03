Gioca un euro al 10eLotto e vince un milione di euro. È successo a Caltanissetta, presso il bar tabacchi Colorado Cafè di via Leone XIII, di proprietà di Domenica Zoda.

La giocata stata effettuata da un cliente non abituale. Dieci numeri su dieci centrati. Ha appreso della sua vincita praticamente in diretta, alle 7.15. Le cifre del concorso escono sul monitor ogni cinque minuti. Quando i proprietari della tabaccheria gli hanno comunicato che la vincita non poteva essere pagata in tabaccheria e gli hanno comunicato l’importo, il fortunatissimo giocatore ha ringraziato ed è andato via.

Questa la combinazione vincente: 3-13-28-80-82-83-85-88-89-90. (ANSA).