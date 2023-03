Si entra nel vivo egli eventi della Settimana Santa con la presentazione del calendario di tutti gli appuntamenti e le iniziative, promosse e patrocinate dal Comune di Messina, in collaborazione con le storiche Confraternite S.S. Crocifisso e Chiesa della Madonna della Mercede in San Valentino, l’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela e la ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome).

“Per me quest’anno è la prima volta, – ha dichiarato il Sindaco Basile – ma, oltre a garantire la nostra partecipazione, esprimo a nome dell’Amministrazione comunale un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione del programma degli appuntamenti per la Settimana Santa. Il momento principale è rappresentato dalla processione cittadina delle Barette, che per storia e numeri è seconda soltanto a quella della Vara. Le Barette fanno parte del patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città e sono testimonianza di unione per la nostra comunità nel segno della fede e della devozione, dopo anni difficili dovuti alla Pandemia. Insieme alla Vara, le Barette sono un’occasione di interesse turistico e attrattivo anche per i visitatori presenti in città e per quelli provenienti dai Comuni limitrofi”.

In merito al programma, l’Assessore Caruso ha evidenziato che: “Abbiamo lavorato per restituire le storiche Processioni della Settimana Santa agli antichi fasti. In particolare torneranno, dopo circa 20 anni, le bande musicali al seguito delle Barette, insieme alle Maddalene, i Babbaluci, le Biancuzze e i Tamburini, elementi caratteristici della secolare Processione del Venerdì santo. Messina gode di una secolarità che si tramanda nel tempo”.

L’Assessore Minutoli ha raccomandato “alla cittadinanza di prestare sempre la massima attenzione in occasione degli eventi, rispettando le disposizioni vigenti per un’efficiente organizzazione delle manifestazioni previste dal programma. Ringrazio il Corpo di Polizia municipale, le nostre Aziende partecipate AMAM e ATM per i servizi e i mezzi che forniranno, i volontari di Protezione Civile e tutti coloro che a vario titolo collaboreranno con noi”.