Spadafora – I locali dell’ex caserma della Guardia di Finanza di Spadafora adesso potranno essere utilizzati dal comune. A darne notizia la Sindaca Tania Venuto che ieri ha presenziato alla sottoscrizione della convenzione.

Proprio ieri, la Prima Cittadina di Spadafora infatti ha firmato la convenzione sottoscritta presso l’Agenzia del Demanio di Palermo. Una convenzione che Spadafora aspettava da oltre un decennio e che ieri è diventata realtà.

Ancora da decidere come verranno utilizzati i locali. Dalle prime idee si sta pensando intanto di creare degli spazi per decentrare gli uffici municipali. In secondo luogo sicuramente l’ex caserma potrà rappresentare uno spazio opportuno per portare avanti iniziative culturali e per creare spazi dedicati al turismo.

“È stata sottoscritta la convenzione, -ha dichiarato la Sindaca Tania Venuto- presso l’Agenzia del Demanio di Palermo, per la concessione ad uso gratuito dei locali dell’ex caserma della Guardia di Finanza.

Un grande successo per il nostro paese, uno splendido stabile localizzato in una posizione centrale del nostro comune, rimasto chiuso per decenni, negli anni vergognosamente vandalizzato, potrà nel tempo ritornare ad essere patrimonio della nostra comunità.”