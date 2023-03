Un 18enne è stato arrestato in flagranza di reato a Messina. A sottoporlo a perquisizione sono stati i Carabinieri dopo averlo fermato in centro e perquisito. La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha permesso di rinvenire funghi allucinogeni, hashish e marijuana per complessivi 70 grammi, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Durante l’operazione, trovate anche banconote di vario taglio per oltre 700 euro, ritenute provento di attività di spaccio. Il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dei servizi condotti in Centro e a Giostra, sono state controllate 57 persone e 45 autovetture. Un giovane, trovato in possesso di un grammo di cocaina, è stato segnalato quale assuntore. Con riferimento alle violazioni alla circolazione stradale, due sono i denunciati perché alla guida di veicoli con parente revocata o mai conseguita. Un altro automobilista è stato denunciato per “porto abusivo di arma”, perché trovato in possesso di un lungo coltello a serramanico.