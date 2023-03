San Filippo del Mela – Taglio del nastro per la stanza multisensoriale fortemente voluta all’Amministrazione Comunale di San Filippo del Mela e dall’Istituto Comprensivo filippese. La cerimonia si è tenuta giovedì 23 marzo.

Si tratta di una struttura d’eccellenza per rendere un servizio efficiente alle persone con disabilità. Presenti innanzitutto il Sindaco Avv. Gianni Pino, che ha espresso la propria soddisfazione per il progetto. Nel corso dell’incontro il Direttore sanitario dell’Asp 5 Messina, dott. Domenico Sindoni ha spiegato che la convenzione recentemente sottoscritta appunto con l’Asp 5 Messina consentirà di realizzare un polo inclusivo volto a migliorare il benessere psicofisico, l’autostima, la capacità relazionale e comunicativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, alzhaimer, ecc..

Anche la Dirigente scolastica, prof.ssa Venera Calderone, l’Assessore avv. Angela Pizzurro e la Responsabile dell’Area Servizi alla persona, dott.ssa Nunziata Fiorello, hanno sottolineato il grande lavoro svolto in sinergia tra gli enti coinvolti e le nuove strategie operative nella governance dei servizi alla persona.

Gli interventi delle docenti Cosima Mirabile e Oriana Sciacca hanno consentito di conoscere l’origine del progetto e gli effetti positivi che l’utilizzo della stanza multisensoriale sta facendo registrare nella popolazione scolastica filippese, che sta già usufruendo di questo importante strumento terapeutico.

Molto apprezzate anche le relazioni del Direttore del modulo dipartimentale UOC di neuropsichiatria infantile dell’Asp 5 Messina, dott.ssa Santina Patanè, e del Responsabile Npia sede Milazzo Lipari, dott. Pasquale Mandalari, che hanno evidenziato l’importanza di strutture del genere per fornire supporti sempre più efficienti a coloro che vivono particolari condizioni di disabilità.

Le conclusioni sono state tratte dall’On.le Elvira Amata, Assessore della Regione siciliana, il cui supporto istituzionale ha favorito le relazioni tra i vari enti istituzionali coinvolti, la quale si è soffermata sulla importanza di mettere a disposizione dei cittadini sempre più strumenti per aiutarli ad affrontare le problematiche della disabilità con la consapevolezza di non essere soli ma di avere le Istituzioni accanto nonché sulla necessità di queste ultime di collaborare, confrontarsi e impegnarsi insieme verso l’unico obiettivo possibile verso cui tendere: il bene comune.

Hanno preso parte all’incontro anche l’on. Matteo Sciotto nella qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 27 e il dott. Pasquale Impellizzeri, Assessore alle Politiche sociali di Milazzo, Comune capofila del Distretto socio sanitario. Una bella testimonianza è stata resa dalla sig.ra NiKa Calabrò e dal dott. Passantino dell’Associazione “Dopo di noi” di Barcellona P.G..

Ha fatto seguito il taglio del nastro a cura del Sindaco dei ragazzi, Marco Bertè, dei consiglieri comunali dei ragazzi e di alcuni alunni dell’I.C. di San Filippo del Mela, nonché la benedizione della stanza multisensoriale da parte di don Stefano Messina, parroco di Olivarella. I numerosi partecipanti hanno poi potuto visitare dall’interno la Snoezelen room e apprezzarne le peculiarità.

“Speriamo che questa iniziativa, forse unica o tra le poche in Italia nel suo genere, -ha affermato l’avv. Valentino Colosi Presidente del Consiglio comunale di San Filippo del Mela, che ha moderato i lavori del convegno – possa prendere forma in molte altre parti del nostro territorio provinciale e regionale, per offrire alle famiglie che, sempre più numerose, vivono quotidianamente le difficoltà legale alla disabilità di un proprio componente, di usufruire di servizi pubblici di prossimità all’avanguardia, in grado di migliorare le condizioni di salute dei loro cari e di realizzare, così, autentici percorsi di inclusione sociale.”