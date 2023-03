Pace del Mela – Spazio allo sport in molti comuni della fascia tirrenica. Sono stati finanziati, nell’ambito del PNRR, dei progetti che prevedono l’allestimento di percorsi attrezzati per svolgere varii tipi di sport.

Diversi i comuni interessati nella costa tirrenica: Valdina, Roccavaldina, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Spadafora, Pace del Mela, Torregrotta e Villafranca Tirrena. In ognuno dei comuni interessati verranno attrezzate delle aree ginniche.

In particolare a Spadafora, grazie al finanziamento dell’Unione Europea, nell’ambito della NEXT Generation EU, verranml istallati attrezzature sportive in un’area all’aperto.

Anche Pace del Mela è presente nell’elenco dei comuni ammessi, con un importo finanziato di 35.000 euro che sarà dedicato per l’allestimento del percorso sportivo dotato di attrezzature che sarà ubicato all’interno del Parco Urbano di Giammoro.

Per il Sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, il finanziamento ottenuto è un motivo di particolare di soddisfazione in quanto, il nuovo percorso sportivo del Parco Urbano, rappresenta un ulteriore salto di qualità per la pratica sportiva amatoriale: “Siamo felici di essere stati in grado di garantire la crescita dello Sport agonistico, grazie alle nostre società sportive che si distinguono per qualità dell’attività svolta e risultati agonistici conseguiti, ed amatoriale così importante, soprattutto dopo il periodo pandemico, per il benessere fisico e il correlato equilibrio psicologico”.