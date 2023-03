Spadafora – Continuano i lavori rifacimento di piazza Santa Colomba a Spadafora. Tutto fino ad ora prosegue secondo cronoprogramma. A breve giro dovrebbero essere installati anche i giochi per bambini.

Piazza Santa Colomba si trova nella frazione di San Martino. L’Amministrazione guidata dalla Sindaca Tania Venuto ha pensato di investire proprio qui dei residui di fondi Terna, in modo tale da non farli perdere alla comunità. Così si è deciso di ripristinare proprio questa piazzetta, anche perché all’epoca il maggiore dosaggio da Terna è stato creato proprio in questa frazione, che è San Martino appunto.

“La piazzetta di Santa Colomba non veniva rimodernata dagli anni ’90. Abbiamo quindi ripreso un’area parcheggio e un’area giochi ludico/ricreativa dedicata ai più piccoli. Adesso verrà tutto rimodernato, a comunicare dalle panchine, dai pali della luce e tutto il resto.”

Insomma l’attenzione resta alta verso questo piccolo borgo, che adesso avrà un punto di incontro rimodernato