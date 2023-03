Dopo un lungo periodo con l’insolita situazione che vedeva la benzina a costare meno del diesel, i prezzi segnano ormai da qualche settimana un ritorno all’antico.

Il diesel si attesta adesso non oltre l’1’819 al self service, toccando un minimo di 1,759 a Milazzo. Mentre la benzina tocca fino a 1,879 e non scende al di sotto del prezzo di 1,819. Al servito, invece, i prezzi superano ovunque la soglia dei due euro al litro.

Di seguito, a campione, riportiamo i prezzi relativi a quattro centri della provincia di Messina. Nello specifico, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello. I dati sono quelli riportati dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero per lo Sviluppo Economico. Qui è possibile consultare i prezzi relativi a tutti i centri della provincia di Messina e non solo.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO:

IP Via Kennedy angolo Via Garibaldi – SELF: Benzina 1,829 / Diesel 1,759

ENI Via Onorevole G. Martino – SERVITO: Benzina 2.064, Diesel 2,004 SELF: Benzina 1,839, Diesel 1,779

DB Carburanti Via Caldà – SERVITO Benzina 1,819, Diesel 1,759

IP Via Marconi – SERVITO: Benzina 2,069, Diesel 2,009 SELF: Benzina 1,839, Diesel 1,779

IP Via Kennedy: SERVITO Benzina 1,839, Diesel 1,779

BN PETROLI Via Umberto – SELF Benzina 1,839 Diesel 1,779

AGIP Via Papa Giovanni XXIII – SELF Benzina 1,839 Diesel 1,779

ESSO Via Kennedy – SELF Benzina 1,829, Diesel 1,779

Q8 Via Marconi – SELF Benzina 1,829, Diesel 1,774

Q8 Via Kennedy – SELF Benzina 1,824, Diesel 1,769

SIKELIA OIL Viale Sicilia – SELF e SERVITO 1,819 Benzina, 1,779 Diesel

FREE ENERGY Largo Longo – SERVITO Benzina 1,829, Diesel 1,769

CAPO D’ORLANDO:

ESSO VIA QUADRIVIO IS 113 – S. MARTINO – SERVITO Benzina 2,088, Diesel 2,028 SELF Benzina 1,886, Diesel 1,826

ESSO Via Piave – SERVITO Benzina 1,886, Diesel 1,826 SELF Benzina 1,886, Diesel 1,826

Q8 Via Consolare Antina Cda VINA – SERVITO Benzina 2,014, Diesel 2,054 SELF Benzina 1,874, Diesel 1,824

ENI Contrada Vina – SERVITO Benzina 2,099, Diesel 2,029 SELF Benzina 1,879, Gasolio 1,809

MILAZZO:

BN Petroli C.da Bambolo Bozzello – SERVITO Benzina 2,009, Diesel 1,939 SELF Benzina 1,819 Diesel 1,749

IP Nuovo Asse Viario c.da Barone Est – SERVITO Benzina 2,069 Diesel 1,999 SELF Benzina 1,839, Diesel 1,769

EGO S. Giovanni C. Sicilia – SERVITO Benzina 2,078 Diesel 1,998 SELF 1,839 Diesel 1,769

ENI Contrada Barone Asse Viario – SERVITO Benzina 2,074 Diesel 2,004 SELF Benzina 1,849, Diesel 1,779

ESSO Asse Viario – Corso Sicilia – SERVITO Benzina 2,058 Diesel 1,988 SELF Benzina 1,846 Diesel 1,776

ESSO Via Acqueviole – SERVITO Benzina 2,048 Diesel 1,978 SELF Benzina 1,836, Diesel 1,776

TAMOIL C.da San Pietro di Spadafora – SERVITO Benzina 1,819, Diesel 1,759 SELF Benzina 1,819 Diesel 1,759

ENI Viale Antonio Gramsci – SELF Benzina 1,849, Gasolio 1,779

ENI Via Acqueviole – SELF Benzina 1,849, Gasolio 1,779

BN Petroli Olivarella Via Provinciale – SERVITO Benzina 1,849, Gasolio 1,779 SELF Benzina 1,849 Diesel 1,779

SANT’AGATA DI MILITELLO

ENI SS113 Settentrionale Sicula, km 113, dir. Me-Pa – SERVITO Benzina 2,094, Diesel 2,024 SELF Benzina 1,869 Diesel 1,799

ESSO Via Medici (SS113 Km 121+230) – SERVIZIO Benzina 2,128 Diesel 2,018 SELF Benzina 1,819 Diesel 1,879

INDIPENDENTE S.p Vicinale papa – SERVITO Benzina 2,019 Diesel 1,939 SELF Benzina 1,869 Diesel 1,789

ENI Statale 113 Settentrionale Sicula dir Pa-Me – SERVITO Benzina 2,094 Diesel 2,024 SELF Benzina 1,869 Diesel 1,799