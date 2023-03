Proseguono gli incontri con le scuole nel cammino di educazione alla Legalità. La Polizia di Stato ha incontrato i ragazzi delle classi 1^ della Scuola Secondaria di I Grado e le classi 5^ della Primaria dell’I.C. Villafranca Tirrena.

L’incontro che si inserisce nel progetto “PretenDiamo Legalità” realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto la partecipazione degli studenti, pronti a condividere un momento di riflessione sull’importanza della Legalità

e del rispetto delle regole di convivenza.

L’evento si è svolto presso l’Aula Magna dell’Istituto, ed è stato aperto dalla dirigente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Rossana Ingrassia, che ha ricordato agli alunni che la legalità, luogo della coscienza collettiva, può essere attuata solo attraverso la conoscenza e l’interiorizzazione dei valori di giustizia e di rispetto, per riconoscere e combattere ogni forma di pregiudizio o di esclusione ed ha sottolineato l’importanza educativa di questi incontri formativi che la scuola propone all’interno di un percorso di Educazione civica.

Sono intervenuti il Commissario Capo e Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Concettina Pirotti, il Sovrintendente Giovanni Gemelli in servizio al Commissariato Sezionale di ME Nord, il Direttore Tecnico Capo Psicologo la dott.ssa Smeralda Passari, in servizio presso l’Ufficio Sanitario Provinciale di ME, l’Assistente capo Coordinatore Antonino Vadalà, l’Agente Ivano Cristoforo in servizio presso il Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. Presenti anche il Sindaco arch. Antonino Giuseppe Cavallaro e la referente alla Legalità, docente Caterina Catona.

Si è ampiamente discusso della Legalità e del rispetto delle Regole nella vita di tutti i giorni, attraverso la partecipazione attiva, il rispetto delle regole in classe, la consapevolezza di tutti i cittadini.

La dott.ssa Pirotti ha coivolto i ragazzi illustrando loro varie situazioni a rischio di legalità: i pericoli della Rete, nonostante le sue numerose potenzialità, l’uso inappropriato dei social network, i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La Polizia Scientifica è intervenuta in merito alle azioni investigative suscitando nei ragazzi molte curiosità emerse attraverso numerose domande spontanee in un clima di ascolto sereno e collaborativo.

Al termine, gli alunni sono stati invitati a riflettere sugli argomenti trattati e a realizzare, al riguardo, lavori multimediali o elaborati finalizzati al concorso finale previsto all’interno del progetto.