I Carabinieri del Nucleo Subacquei hanno individuato e soccorso un esemplare di tartaruga marina “caretta caretta” in difficoltà nelle acque del Porto di Messina.

L’esemplare, appartenente a una specie vulnerabile, era parzialmente aggrovigliato in uno spezzone di rete che ne impediva il normale movimento in acqua. I Carabinieri, dopo averlo recuperato e portato sulla motovedetta, lo hanno liberato dai fili di nylon che ostruivano una pinna. La tartaruga è stata poi affidata, considerate le precarie condizioni dell’arto, al Centro di Pronto Intervento Tartarughe Marine delle Isole Eolie per gli esami e le cure del caso.