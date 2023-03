L’episodio si è verificato nelle scorse settimane. Un giovane automobilista di Messina ha affrontato con toni veementi un agente della Polizia Municipale di Sant’Alessio Siculo che era seduto sull’auto di servizio mentre venivano condotti controlli della velocità con autovelox, appostato lungo la SS114.

Il giovane ha contestato in maniera decisamente accesa il modus operandi della Polizia Municipale, lamentando che l’autovelox non fosse adeguatamente segnalato. Tutto ripreso con un video che ha cominciato a circolare anche su Facebook, diventando praticamente virale, come spesso succede in casi simili. L’agente non subito chiesto i documenti all’automobilista, ma ciò non ha impedito che lo stesso venisse identificato e sanzionato.

Secondo quanto ricostruito, il giovane procedeva in senso di marcia opposto rispetto a dove era sistemata l’apparecchiatura. Probabilmente, pensando che gli fosse stato rilevato un eccesso di velocità, è tornato indietro, per poi mettere in piedi il suo sfogo con toni oltraggiosi. Il giovane adesso è stato denunciato.